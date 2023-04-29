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Politika

Bakan Çavuşoğlu'ndan "Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları" paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı "Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Barışın Umudu Türkiye!" paylaşımında, "İstanbul Tahıl Anlaşması'nı BM'yle hayata geçirdik. Küresel gıda krizini engelledik." ifadelerine yer verdi.

Salih Okuroğlu  | 29.04.2023 - Güncelleme : 29.04.2023
Bakan Çavuşoğlu'ndan "Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları" paylaşımı

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından "Rusya-Ukrayna Savaşı: Türkiye'nin Çabaları, Girişimci, İnsani ve Etkili Dış Politikamız" mesajıyla Türkiye'nin savaş boyunca girişim ve çabalarını paylaştı.

Çavuşoğlu, savaşın başlamasının ardından iki ülke dışişleri bakanlarını ilk kez Antalya Diplomasi Forumu'nda bir araya getirdiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde müzakere heyetlerine İstanbul'da ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Çavuşoğlu, paylaşımında, "İstanbul Tahıl Anlaşması'nı BM'yle hayata geçirdik. Küresel gıda krizini engelledik." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Ukrayna ile Rusya arasında esir takası yapılmasını sağladıklarını ve Rusya Devlet Atom Enerjisi Kurumu (ROSATOM) ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) arasındaki temasları da kolaylaştırdıklarını bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Montrö Sözleşmesi'ni titizlikle uyguladıklarını belirtti.

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