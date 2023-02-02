Dolar
18.81
Euro
20.54
Altın
1,940.14
ETH/USDT
1,677.00
BTC/USDT
23,863.00
BIST 100
4,650.88
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, AK Parti Samsun İl Başkanlığı Teşkilat Buluşması’nda konuşuyor.
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısıyla Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısı neticesinde Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı.

Dildar Baykan Atalay   | 02.02.2023
Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısıyla Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı

Ankara

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye, 9 ülkenin büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Çinli mevkidaşı Çin ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar: Bizim Yunanistan'ı tehdit etmemiz söz konusu değil
İçişleri Bakanlığının koordinasyonunda 30 büyükşehirde yatırım plan ve hedefler görüşüldü
Zigana Dağı'nda kar ve sis etkili oluyor

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısıyla Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin uyarısıyla Norveç'in Kur'an-ı Kerim yakılmasına verdiği izni iptal ettiğini açıkladı

Kur’an-ı Kerim’e saldırı içeren plan nedeniyle Norveç’in Ankara Büyükelçisi Dışişlerine çağrıldı

Köy camisindeki yüzlerce yıllık el yazması Kur'an cüzleri korumaya alındı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İSAM panelinde ele alındı

İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılması İSAM panelinde ele alındı
İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi diğer dini gruplar için de tehdit oluşturuyor

İsveç ve Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin verilmesi diğer dini gruplar için de tehdit oluşturuyor
İsveç, Finlandiya ile çıktığı NATO üyeliği yolunu aşırılıkçılara kurban veriyor

İsveç, Finlandiya ile çıktığı NATO üyeliği yolunu aşırılıkçılara kurban veriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet