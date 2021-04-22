Euro
9.99
Dolar
8.32
BIST 100
1,335.34
Altın
1,785.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi

Mehmet Şah Yılmaz   | 22.04.2021
Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından kabul edildi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla beraber Iohannis’le bir araya geldiklerini aktararak, "Üçlü Mekanizma bölgemizin istikrarı için önemli. Romanya ve Polonya ile her alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İtalya'da son 24 saatte 16 bin 232 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 54 bin 791 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 354 kişi hayatını kaybetti
3 gün sürecek sokağa çıkma kısıtlaması başladı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 569 bin 405'e yükseldi
Kazakistan Kovid-19’a karşı toplu aşılama sürecinde yerli aşıyı uygulamaya başlayacak

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi

Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi

Çavuşoğlu'ndan cephe hattındaki çatışmada hayatını kaybeden Çad Cumhurbaşkanı için taziye mesajı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Afgan mevkidaşı Atmar'la telefonda görüştü