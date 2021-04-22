Bakan Çavuşoğlu, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Romanya-Polonya Dışişleri Bakanları Üçlü Toplantısı için bulunduğu Bükreş'te Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis tarafından kabul edildi.
Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Romen ve Polonyalı mevkidaşlarıyla beraber Iohannis’le bir araya geldiklerini aktararak, "Üçlü Mekanizma bölgemizin istikrarı için önemli. Romanya ve Polonya ile her alanda iş birliğimizi güçlendirmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
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