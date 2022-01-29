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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Dışişleri Bakanı Abdulla Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı İmran Abdullah ve İslami İşler Bakanı Ahmed Zahir ile bir araya geldi.

Mehmet Şah Yılmaz   | 29.01.2022
Bakan Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid ile görüştü

Ankara

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, Türkiye’den dost ve kardeş Maldivler'e Dışişleri Bakanı düzeyindeki ilk resmi ziyareti gerçekleştirdiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, Maldivli mevkidaşı Shahid, Maldivler İçişleri Bakanı Abdullah ile İslami İşler Bakanı Zahir ile bir araya geldiğini belirtti.

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