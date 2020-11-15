Bakan Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısı geliştiren Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Şahin ve Dr. Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşı geliştiren Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Kovid-19'a karşı geliştirilen ve yüzde 90 başarılı olduğu bildirilen potansiyel aşıyı üreten Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in kurucularından Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci ile telefon görüşmesi yaptı.
Görüşmede Çavuşoğlu, Kovid-19 aşısıyla insanlığa umut olan Türk çifti, aşının bulunmasındaki başarılarından dolayı tebrik etti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.