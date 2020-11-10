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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Kazakbayev ile basın toplantısı düzenliyor Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 82. yılında saygıyla anılıyor - Dolmabahçe Sarayı
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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Kırgızistan'da seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu

Bakan Çavuşoğlu, "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı." dedi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 10.11.2020
Bakan Çavuşoğlu: Kırgızistan'da seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.

Bakan Çavuşoğlu, "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı." dedi.

Çavuşoğlu, "Azerbaycanın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor." ifadelerini kullandı.

Bakan Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.

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