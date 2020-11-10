Bakan Çavuşoğlu: Kırgızistan'da seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu
Bakan Çavuşoğlu, "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı." dedi.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ruslan Kazakbayev ile Ankara'da ortak basın toplantısı düzenledi.
Bakan Çavuşoğlu, "(Kırgızistan'daki) Seçimlerden sonraki olaylarda ilk boy gösteren FETÖ'cüler oldu. Halk bunu gördü ve meydanlardan FETÖ'cüleri attı." dedi.
Çavuşoğlu, "Azerbaycanın yanında olacağız. Bu, Azerbaycan için büyük bir başarıdır, zaferdir. 30 yıldır işgal edilen topraklar geri alınıyor." ifadelerini kullandı.
Bakan Çavuşoğlu, Dağlık Karabağ'daki anlaşmaya ilişkin, "Şimdi bunun nasıl gözetleneceği, denetleneceği konusu var. Bu konularda da görüşmelerimiz devam ediyor." diye konuştu.
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