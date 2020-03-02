Bakan Çavuşoğlu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen bir araya geldi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.
Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le kararlılıkla sürdürdüğümüz Bahar Kalkanı Harekatı konusunda bilgi paylaştık." ifadelerini kullandı.
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