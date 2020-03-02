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Politika

Bakan Çavuşoğlu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen bir araya geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 02.03.2020
Bakan Çavuşoğlu ile BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen bir araya geldi Fotoğraf: Cem Özdel / AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Geir O. Pedersen ile Ankara'da görüştü.

Çavuşoğlu, görüşmeye ilişkin Twitter'dan, "BM Suriye Özel Temsilcisi Pedersen'le kararlılıkla sürdürdüğümüz Bahar Kalkanı Harekatı konusunda bilgi paylaştık." ifadelerini kullandı.


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