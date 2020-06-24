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Politika

Bakan Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen Bozkır ile bir araya geldi.

Nazlı Yüzbaşıoğlu   | 24.06.2020
Bakan Çavuşoğlu ile BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır görüştü Fotoğraf: Fatih Aktaş/AA

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul Başkanlığına seçilen eski Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci, TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanı Büyükelçi Volkan Bozkır ile bir araya geldi.

Çavuşoğlu, BM 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır'ın ziyaretini, Twitter'da paylaştığı mesajla değerlendirdi.

Dışişleri Bakanlığındaki görüşmeye ilişkin Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"BM Genel Kurul Başkanlığına seçilen ilk Türk olan Büyükelçi Volkan Bozkır'ı Bakanlığımızda misafir etmekten mutluluk duydum. Volkan Ağabeyle gurur duyuyor, bu tarihi görevde başarılar diliyorum. Tüm çalışmalarında en büyük destekçisi olacağız."

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