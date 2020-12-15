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Politika

Bakan Çavuşoğlu Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı.

Nazlı Yüzbaşıoğlu,Murat Özgür Güvendik   | 15.12.2020
Bakan Çavuşoğlu Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gine'de 18 Ekim'de düzenlenen cumhurbaşkanlığı seçimini kazanan Alpha Conde'nin yemin törenine katıldı.

Çavuşoğlu, Gine'nin başkenti Konakri'de düzenlenen ve Conde'nin 3'üncü dönemine resmen başladığı yemin töreninde Türkiye'yi temsil etti.

Gana, Çad, Kongo Cumhuriyeti, Burkina Faso, Mali, Togo gibi birçok ülkeden üst düzey katılımın olduğu ve Afrika Birliği'nden bir heyetin de hazır bulunduğu tören vesilesiyle Çavuşoğlu, bazı ikili temaslarda da bulundu. Çavuşoğlu, aralarında Etiyopya Devlet Başkanı Sahle-Work Zewde, Liberya Devlet Başkanı George Weah, Sierra Leone Devlet Başkanı Julius Maada Bio, Ekvator Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ve Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall'ın da bulunduğu çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanıyla görüştü.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Dost ve kardeş Gine'nin yeniden seçilen Cumhurbaşkanı Alpha Conde'nin yemin törenine katıldık. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tebriklerini ve iyi dileklerini ilettik. Gine ile ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz. Kardeş Gine halkına refah ve esenlik diliyoruz." ifadesini kullandı.

Gine'de Anayasa Mahkemesi, 8 Kasım'da, Conde'nin yüzde 59,50 oy alarak resmen cumhurbaşkanı seçildiğini duyurmuştu.

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