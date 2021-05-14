Euro
10.27
Dolar
8.46
BIST 100
1,441.33
Altın
1,840.34
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile yaptığı telefon görüşmesinde Filistin'deki son gelişmeler ve bu konuda uluslararası alanda atılacak adımları ele aldı.

Mehmet Şah Yılmaz   | 14.05.2021
Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Endonezya Dışişleri Bakanı Retno Marsudi ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, görüşmede, Filistin'deki son gelişmeler ile bu konuda uluslararası alanda atılacak adımlar ele alındı.

Kudüs ve Gazze'deki olaylar

Gazze Şeridi'ndeki Filistinli direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için 10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.

İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.

Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 10 Mayıs'tan bu yana 31'i çocuk 122 Filistinli şehit oldu, yaralı sayısı 900'e ulaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'den zengin ülkelere çağrı: Çocuk ve gençleri aşılamayı bırakıp, aşıları yoksul ülkelere bağışlayın
Türkiye'de 11 bin 394 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İtalya, AB ve bazı ülkelerden gelecekler için Kovid-19 tedbirlerini gevşetecek
İngiltere'de Kovid-19'un Hindistan varyantı endişeye yol açtı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 584 bin 510'a yükseldi

Benzer haberler

Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Bakan Çavuşoğlu, Endonezyalı mevkidaşı Marsudi ile Filistin'de yaşanan son gelişmeleri telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Filistin ve Kudüs'teki son gelişmeler için telefon diplomasisi