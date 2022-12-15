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Politika

Bakan Çavuşoğlu: Beklentimiz Belçika'da çok faal olan PKK kuruluşlarına karşı tedbir

Muhammet Tarhan   | 15.12.2022
Bakan Çavuşoğlu: Beklentimiz Belçika'da çok faal olan PKK kuruluşlarına karşı tedbir

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Belçika Dışişleri, Avrupa İşleri, Dış Ticaret ve Federal Kültürel Kurumlar Bakanı Hadja Lahbib ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, Belçikalı mevkidaşına hitaben, "Sizden de beklentimiz Belçika'da çok faal olan ve tüm Avrupa'daki terör faaliyetlerini yürüten PKK kuruluşlarına karşı tedbir almanız." dedi.

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