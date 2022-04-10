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Politika

Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.

Talha Yavuz   | 10.04.2022
Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü

Ankara

Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Bayramov ve Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü ziyaret takvimi ele alındı.

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