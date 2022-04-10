Bakan Çavuşoğlu, Azerbaycanlı ve Türkmenistanlı mevkidaşlarıyla telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ve Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ile telefonda görüştü.
Ankara
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Çavuşoğlu Bayramov ve Meredov ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.
Görüşmede, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan üçlü ziyaret takvimi ele alındı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.