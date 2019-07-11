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Politika

Bakan Çavuşoğlu ASEAN ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

Dışişleri Bakan Çavuşoğlu, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) üyesi bazı ülkelerin Ankara büyükelçileriyle bir araya geldi.

Tuğçenur Yılmaz   | 11.07.2019
Bakan Çavuşoğlu ASEAN ülkelerinin büyükelçileriyle bir araya geldi

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenecek 52. ASEAN Bakanlar Toplantısı öncesi, ASEAN Ankara Grubunu oluşturan Brunei, Endonezya, Filipinler, Kamboçya, Malezya, Singapur, Tayland ve Vietnam'ın Ankara büyükelçileriyle bir araya geldiğini bildirdi.

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