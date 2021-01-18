Bakan Çavuşoğlu: Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.
Ankara
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile ortak basın toplantısı düzenledi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Önümüzdeki süreçte Almanya'yla ikili diyalog mekanizmalarımızı canlandırma konusunda mutabık kaldık" açıklamasında bulundu.
Bakan Çavuşoğlu, "Avrupa'dan da olumlu adımların gelmesi sayesinde (AB'yle ilişkilerde) daha pozitif atmosfer içindeyiz" dedi.
"Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum"
Almanya Dışişleri Bakanı Maas ise, "Türkiye ile AB arasındaki ilişkilerin derinleşmesini arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.
Maas, Rusya'da gözaltına alınan muhalif Navalnıy'ın hemen serbest bırakılması gerektiğini söyledi.
Alman Bakan, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferine ilişkin de değerlendirmelerini paylaştı. Mass, "Mesut Özil Alman milli takımı açısından çok büyük başarılara imza attı. Türkiye'de başarılı olmasını arzu ediyorum." dedi.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.