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Politika

Bakan Çavuşoğlu AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve bazı komisyon üyeleriyle bir araya geldi. Görüşmeler basına kapalı gerçekleştirildi.

Ömer Tuğrul Çam   | 21.01.2021
Bakan Çavuşoğlu AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ile görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu (solda) Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen (sağda) ve Genişlemeden sorumlu AB Komisyonu üyesi Oliver Varhelyi (ortada) ile görüştü.

Brüksel

Brüksel'de temaslarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile görüşmesinden sonra AB Komisyonuna geçti.

Çavuşoğlu, burada AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in yanı sıra Komisyonun Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas, İçişlerinden Sorumlu Üyesi Ylva Johansson, Komşuluk Politikası ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile görüştü.

Söz konusu toplantılar basına kapalı yapıldı.

"Yeni sayfa açmak istiyoruz"

Çavuşoğlu, Borrell ile yaptığı görüşme hakkında sosyal medyada yaptığı paylaşımda, "AB ile yeni bir sayfa açmak istiyoruz. 18 Mart 2016 Mutabakatını tüm unsurlarıyla güncellemek gerekiyor. Pozitif gündem için birlikte çalışmalıyız. AB Konsey ve Komisyon Başkanlarının ziyaretinin hazırlıklarını ele aldık." ifadesini kullandı.

"Olumlu adım zamanı"

AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Margaritis Schinas da Çavuşoğlu ile görüşmesi hakkında sosyal medyada paylaşımda bulundu.

Schinas, gelecekteki fırsatlar ve zorluklar hakkında yapıcı bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Göç, güvenlik, halklar arasında temaslar, Erasmus iş birliği yenilenmiş Türkiye-AB gündeminin merkezinde. Olumlu adımlar atma zamanı geldi." değerlendirmesini yaptı.

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