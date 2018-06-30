İSTANBUL

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, 24 Haziran seçimleri sonrası partisinin Beykoz İlçe Başkanlığı'nı ziyaret ederek, teşkilat mensuplarına teşekkür etti.

Zorlu bir seçim sürecini geride bıraktıklarını ifade eden Canikli, "Gerçekten zor bir süreçti. Hepiniz son derece samimi ve büyük bir gayretle bu sürecin en iyi şekilde sonuçlanması için ellerinizden gelen gayreti gösterdiniz. Rabbim bu gayretinizi, samimi duygularınızı en iyi şekilde değerlendirecektir." dedi.

Türk siyasi tarihinin en önemli dönemeçlerinden birini geçtiklerini belirten Bakan Canikli, seçimlerin dünya genelinde yakından izlendiğini anlattı.

Canikli, millete, ümmete hizmete devam edeceklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu seçim sadece Türkiye’yi ilgilendiren, Türkiye’de yapılan bir seçim değildi. Neredeyse bütün dünyanın en güçlü aktörleri bu seçim için alandaydı, arazideydi, her yerdeydi. Dinamik bir süreçti, bunları önümüzdeki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde değerlendireceğiz. Bütün bunlara rağmen, bu zaferin elde edilmiş olması elbette takdire şayan, son derece önemlidir. Hepimizin gayretleri önemli, sonuç itibarıyla ortaya çıkan hesap Rabbimizin hesabıdır. Birinci boyutu, bu ülkeyle alakalı çok güzel duygular beslemeyen çevrelerin beklentilerine rağmen, son derece muhteşem ve net bir zafer ortaya çıktı. Artık kimse bu sonuçları reddetme imkanına sahip olmadı. Sonuçlar üzerinden bir kaos planı hayata geçirilmek istendi. Tırnak içerisinde söylüyorum ‘onu bile beceremediler.’ Ama tabii bu onların beceriksizliği bir tarafa, esas itibarıyla Rabbimizin hesabının bir sonucudur. Bu yönüyle hamdolsun, milletimizi ve dünyanın birçok yerinde kaderini geleceğini, bu milletin kaderine ve geleceğine endekslemiş olan yüz milyonlarla ümmetin yüzünü güldüren bir sonuç ortaya çıktı."

Muhabir: Muhammed Gencebay Gür