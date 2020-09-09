Euro
8.85
Dolar
7.49
BIST 100
1,099.68
Altın
1,946.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak'a geçmiş olsun dileklerini telefon görüşmesinde ilettiğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 09.09.2020
Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Ankara

Albayrak, Twitter hesabından Öztrak'la konuya ilişkin telefonda görüştüğünü belirterek, şu paylaşımda bulundu:

"Koronavirüs testi pozitif çıkan CHP Tekirdağ Milletvekili ve Parti Sözcüsü Sayın Faik Öztrak ile telefonda görüşerek, geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. En kısa zamanda sağlığına kavuşarak işinin başına dönmelerini temenni ederim. Rabbim'den tüm hastalara acil şifalar diliyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek
İtalya'da Kovid-19 salgınında yeni vaka sayıları binin üstünde seyrediyor
Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti
Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

Bakan Albayrak'tan CHP'li Öztrak'a geçmiş olsun telefonu

KKTC'deki Kovid-19 hastaları Türkiye'ye nakledilecek

Türkiye'de son 24 saatte 1673 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 55 kişi hayatını kaybetti

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi

Endonezya’nın başkenti Cakarta’da Kovid-19 kısıtlamaları geri getirildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı

CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı
ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı

ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 194 bin 75'e çıktı