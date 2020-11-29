Bakan Akar'dan TSK aleyhine kullanılan ifadelere tepki: Bunun hesabını hukuk çerçevesinde sonuna kadar soracağız
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin, "Bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." dedi.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, AA muhabirinin sorusu üzerine, dün bir televizyon programında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) aleyhinde yapılan açıklamaya ilişkin değerlendirmede bulundu.
TSK aleyhindeki ifadeye, keskin ve net bir dille tepki gösteren Akar, "Şahsi ihtiras ve hevesleri için kahraman, fedakar Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, Mehmetçiğe hakaret eden, asil milletimiz tarafından zaten mahkum edilen bu gayri milli dili şiddetle kınıyor, bunun hesabının hukuk çerçevesinde sonuna kadar sorulacağını, konunun yakın takipçisi olacağımızı herkesin bilmesini istiyoruz." ifadesini kullandı.
Akar, konuyla ilgili daha detaylı açıklamanın Milli Savunma Bakanlığınca yapılacağını bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.