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Politika

Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.

Muhammed Ali Toruntay   | 17.03.2022
Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının bir an önce tahliyesine yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü belirtildi.


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