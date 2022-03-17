Bakan Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Bodnar'ı kabul etti
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar'ı kabul etti.
Ankara
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre kabulde, Ukrayna'nın Mariupol kentinde camiye sığınan Türk vatandaşlarının bir an önce tahliyesine yönelik faaliyetlerin görüşüldüğü belirtildi.
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