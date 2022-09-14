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Politika

Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar Reznikov ve Kubrakov ile telefonda görüştü

İsa Toprak   | 14.09.2022
Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar Reznikov ve Kubrakov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

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