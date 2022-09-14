Bakan Akar, Ukraynalı bakanlar Reznikov ve Kubrakov ile telefonda görüştü
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Ukrayna'ya sağlanan insani yardım ve tahıl sevkiyatı konularında görüş alışverişinde bulunuldu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.