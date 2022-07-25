Dolar
17.83
Euro
18.22
Altın
1,716.80
ETH/USDT
1,480.80
BTC/USDT
21,659.00
BIST 100
2,548.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksandr Kubrakov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kemal Karadağ   | 25.07.2022
Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefonda görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar görüşmede, tahıl sevkiyatının bu hafta içerisinde başlaması konusundaki açıklamadan duyulan memnuniyeti ifade ederek, ilk geminin en kısa zamanda seyre başlamasının önemli olduğunu, sevkiyat kapsamında Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığı ve yapmaya devam edeceğini belirtti.

Akar, Müşterek Koordinasyon Merkezinde çalışmaların yoğun şekilde devam ettiğini vurguladı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pençe-Yıldırım Harekatı'nda şehit olan güvenlik korucuları son yolculuklarına uğurlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Tahıl sevkiyatı anlaşması) Herkesten attıkları imzalara sahip çıkmalarını bekliyoruz
Rize'de toprak kayması sonucu çocuk parkı zarar gördü
Üsküdar'da İETT otobüsü bariyerlere saplandı
Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Benzer haberler

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefonda görüştü

Bakan Akar, Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov ile telefonda görüştü

Bakan Akar, ABD Savunma Bakanı Austin ile telefonda görüştü

Bakan Akar'dan Yunanistan'daki Türk okullarının faaliyetlerinin askıya alınması kararına tepki

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Odessa'daki patlamaya ilişkin açıklama
Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, Rusya Savunma Bakanı Şoygu ile görüştü
Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki

Bakan Akar'dan F-16 satışını şarta bağlayan tasarıya tepki