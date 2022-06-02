Dolar
16.48
Euro
17.63
Altın
1,865.22
ETH/USDT
1,815.60
BTC/USDT
30,118.00
BIST 100
2,584.05
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmangazi Üniversitesi’nde Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması programında konuşuyor
logo
Politika

Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Werner Iohannis tarafından kabul edildi.

Sarp Özer   | 02.06.2022
Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile resmi ziyaretlerde bulunmak üzere geldiği Bükreş'teki temaslarını sürdürüyor.

Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile görüşmesinin ardından Controceni Sarayı'na geçen Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis tarafından kabul edildi.

İkili ve bölgesel konuların yanı sıra askeri eğitim alanında ve diğer alanlarda iş birliği konularının ele alındığı görüşmede, Akar tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarının iletildiği, askeri ve savunma sanayisi alanlarında iş birliğinin yanı sıra ekonomik ve ticari iş birliğinin de önemine dikkat çekildiği belirtildi.

Ayrıca Akar'ın, Türkiye ve Romanya arasındaki ilişkilerin daha ileri götürülmesine yönelik mevcut potansiyeli vurguladığı, Türkiye-Romanya ilişkilerine sağladığı destekten dolayı Iohannis'e teşekkür ettiği öğrenildi.

Görüşmeye, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Romanya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Daniel Petrescu ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Füsun Aramaz da katıldı.

Görüşmenin ardından Bakan Akar, "Kahramanlar Günü" dolayısıyla düzenlenen törene katıldı. Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis'in de yer aldığı törende, Milli Savunma Bakanı Akar anıta çelenk bıraktı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Bakan Akar, Romanya Cumhurbaşkanı Iohannis ile görüştü

Akar'dan F-16 tedariki açıklaması: Müttefikimiz ABD'nin Türkiye'nin ihtiyacını karşılayacağına inanıyoruz

Bakan Akar, Pakistan Savunma Bakanı Asif'le görüştü

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır

Bakan Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri verilecek her türlü görevi yapmaya hazırdır
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Akar, BAE Savunma Bakanı Al Bowardi ile görüştü