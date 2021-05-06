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Politika

Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile video konferansla görüştü

Sefa Şahin   | 06.05.2021
Bakan Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Pabriks ile video konferansla görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Letonya Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Artis Pabriks ile video konferans yöntemiyle görüşme yaptı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ve Pabriks'in video konferans yöntemiyle görüşmesinde, ikili ve bölgesel savunma, güvenlik, savunma sanayisinde iş birliği ve NATO konularında görüş alışverişinde bulunulduğu kaydedildi.

Öte yandan Bakanlığın Twitter hesabından yapılan bir başka açıklamada, "Letonya Meclisi'nin soykırım kararını da reddediyoruz ve tanımıyoruz." ifadesine yer verildi.

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