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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü.
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Politika

Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsrail Savunma Bakanı Benjamin Gantz ile görüştü.

Sarp Özer   | 27.10.2022
Bakan Akar, İsrail Savunma Bakanı Gantz ile bir araya geldi Fotoğraf: Arif Akdoğan/AA

Ankara

Akar, resmi ziyarette bulunan Gantz'i, Milli Savunma Bakanlığında askeri törenle karşıladı.

Tören mangasını "Merhaba asker" diyerek selamlayan Gantz, daha sonra Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bakan Akar ve Bakan Gantz'in baş başa görüşmesinin ardından, iki bakanın başkanlık ettiği heyetler arası görüşmeye geçildi.

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