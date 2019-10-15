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Politika

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü

Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

Selma Kasap   | 15.10.2019
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.

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