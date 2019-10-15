Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı el-Şamari ile görüştü
Bakan Akar, Iraklı mevkidaşı Şamari ile telefonla görüşmesinde Suriye, savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak Savunma Bakanı Necah Hasan Ali el-Şamari ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iki bakan, Suriye başta olmak üzere savunma ve güvenlik konularında görüş alışverişinde bulundu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.