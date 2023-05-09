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Politika

Bakan Akar: Artık Gabar'da teröristler yok, petrol var, zenginlik var

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, terörle mücadelede kazanımların önemine işaret ederek, "Artık Gabar'da teröristler yok, Gabar'da petrol var, zenginlik var. Bu milletimizin zenginliği, bunun gasbına asla müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Sarp Özer  | 09.05.2023 - Güncelleme : 09.05.2023
Bakan Akar: Artık Gabar'da teröristler yok, petrol var, zenginlik var Fotoğraf: Arif Akdoğan - AA

Ankara

Bakan Akar, Develi ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Kayseri'den AK Parti milletvekili adayı olan Akar, halkın yoğun ilgisiyle karşılanan Akar, ev sahipliği için teşekkür ederek sözlerine başladı.

Sorunları çöze çöze bugünlere geldiklerini belirten Akar, "Mevcut sorunları da çözecek büyük ve güçlü Türkiye'yi beraber inşa edeceğiz." diye konuştu.

Büyük ve güçlü Türkiye yürüyüşüne engel olmak için paçalarından tutanların olduğunu dile getiren Akar, "Bunların hepsinin farkındayız. Bunların da en başında teröristler geliyor. Bu teröristleri kazdıkları çukurlara göme göme bugünlere geldik, inşallah Mehmetçik, geri kalan teröristlerin de gereğini yapacak." ifadelerini kullandı.

Mehmetçiğin, Suriye'nin ve Irak'ın kuzeyine kaçan teröristlerin peşinde olduğunu bildiren Akar, şunları aktardı:

"Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde. Irak'ın kuzeyinde teröristlere ait barınakları, sığınakları, inleri başlarına yıktık, yıkmaya devam ediyoruz. Kazdıkları çukurlara gömdük, gömüyoruz. Suriye'nin kuzeyinde kurmak istedikleri terör koridorunu da parçaladık."

Akar, teröristlerin önünde iki yolun olduğuna işaret ederek, "Teröristler ya adalete teslim olacak ya da kazdıkları çukurlara gömülecekler. Kimse bundan onları kurtaramayacak." uyarısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği, desteği ve teşvikiyle yerli ve milli savunma sanayinin "alıp başını gittiğini" ifade eden Akar, daha yapılacak önemli işlerin bulunduğunu söyledi. Akar, savunma sanayisinde yerlilik ve millilik oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirterek, "Ülkemizi ve milletimizi uluslararası hukuk çerçevesinde savunmak, güvenliğimizi sağlamak için temel ihtiyaçlarımızı karşılar hale geldik." dedi.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine çok kısa bir süre kaldığını hatırlatan Akar, şunları söyledi:

"Her türlü fitne, fesatla birliğimizi, bütünlüğümüzü, kardeşliğimizi bozmaya, tahrip etmeye çalışıyorlar. Bunlara müsaade etmeyeceğiz. Kazanımlarımızı bertaraf etmeye, tekrar bizi başa döndürmeye çalışıyorlar. Artık büyük ve güçlü Türkiye'den, söz dinleyen değil sözü dinlenen Türkiye'den bahsediyoruz. Kazanımlarımızı kaybettiremeyecekler, ezanımızı susturamayacaklar, bayrağımızı indiremeyecekler, bu vatanı bölemeyecekler. Böldürmeyeceğiz."

"Milli ve yerli duruş önemli"

Seçimleri, bir zihniyet meselesi olarak nitelendiren Akar, "Bazıları verdikleri sözler, vaatler ve taahhütlerle 'bebek katillerini serbest bırakacak', terörle mücadelemizi aksatacak, yeniden başa döndürecekler. Buna bu millet inşallah müsaade etmeyecek." dedi.

Akar, bir ve beraber, tek yumruk ve tek yürek olmanın öneminin altını çizerek, "85 milyon bir ve beraber olacağız. Farklılık yok. Milli ve yerli duruş önemli. Hep beraber büyük ve güçlü Türkiye için yürüyeceğiz. Büyük ve güçlü Türkiye'de teröristlere, terörist yandaşlarına yer yok." değerlendirmesinde bulundu.

Terörle mücadelede kazanımların önemli olduğunu vurgulayan Akar, "Artık Gabar'da teröristler yok, Gabar'da petrol var, zenginlik var. Bu milletimizin zenginliği bunun gasbına asla müsaade etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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