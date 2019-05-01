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Politika

Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile İstanbul'da görüştü." denildi

Sarp Özer   | 01.05.2019
Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü AA/Arif Akdoğan

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile İstanbul'da görüştüğü belirtildi.

Açıklamada, "Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı." ifadesine yer verildi.

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