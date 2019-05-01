Bakan Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile görüştü
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile İstanbul'da görüştü." denildi
Ankara
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey ile görüştü.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Akar'ın, ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Jeffrey ile İstanbul'da görüştüğü belirtildi.
Açıklamada, "Görüşmede, Münbiç ve Fırat'ın doğusu başta olmak üzere Suriye'de son dönemde yaşanan gelişmeler ele alındı." ifadesine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.