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Politika

Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında indirim talimatı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partili belediye başkanlarına, su fiyatlarında indirim yapılması talimatı verdi.

Esin Işık   | 17.02.2022
Bahçeli'den MHP'li belediye başkanlarına su fiyatlarında indirim talimatı

Ankara

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin söz konusu talimatına ilişkin mesajı, MHP'nin 229 belediye başkanına iletti.

Durmaz, "Vatandaşların üzerindeki yüklerin hafifletilmesi ve aile bütçelerine katkı sağlamak maksadıyla Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatlarıyla su fiyatlarında yüzde 7 oranında indirim yapılarak insanımıza destek olunması hususunda gereğini rica ederim." ifadelerini kullandı.

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