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Politika

Bahçeli'den, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

MHP Genel Başkanı Bahçeli "Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edilecekler" dedi.

Esin Işık   | 28.09.2022
Bahçeli'den, Mersin'deki terör saldırısına ilişkin açıklama

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından, Mersin'in Mezitli ilçesindeki polisevine yönelik terör saldırısıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Devlet Bahçeli, polisevine 26 Eylül 2022 gecesi, sözde gazeteci olarak lanse edilen bir teröristin hain saldırısı neticesinde, son kurşununa kadar mücadele eden polis memuru Sedat Gezer'in şehit düştüğünü, bir polisle birlikte bir vatandaşın yaralandığını belirtti.

"Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır"

Gezer'e rahmet, kederli ailesine, emniyet teşkilatına ve millete başsağlığı, tedavi altında bulunan yaralılara şifa ve geçmiş olsun dileğinde bulunan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Türkiye terörün tasallutundan mutlaka kurtulacak, teröristler, arkalarındaki sinsi ve namert destekçileri hak ettikleri bedeli eninde sonunda ödeyeceklerdir. Türk milleti hıyanet ve melanetin karşısında tek yürektir. Dökülen her şehit kanının hesabı damla damla sorulacaktır.

Terör örgütlerine ve teröristlere güzellemeler yapan, yardım ve yataklıkta sınır tanımayan, bununla da yetinmeyip canileri aklamaya ve arkalamaya çalışan kim ya da kimler varsa kaybedecek, mağlup ve mahkum edileceklerdir. Nitekim Türk milletinin kararı ve gayesi budur."

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