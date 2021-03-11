Euro
8.94
Dolar
7.47
BIST 100
1,568.13
Altın
1,730.83
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'te "İstiklal Kısa Film Yarışması Ödül Töreni"ne katılıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uşak'ta kanaat önderleri ve muhtarlarla buluşma programında konuşuyor.
logo
Politika

Bahçeli'den gençlere 'üniversite tercihinde iletişim fakültelerini dikkate alın' çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gençlerin üniversite tercihlerinde iletişim fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inandığını belirtti.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 11.03.2021
Bahçeli'den gençlere 'üniversite tercihinde iletişim fakültelerini dikkate alın' çağrısı

Ankara

Bahçeli Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Medyayı kuşatma altına almış, yabancı ve yozlaşmış ideolojilere saplanmış gazeteci ve yorumculardan Türkiye'yi arındırmak amacıyla milli ve şuurlu vatansever gençlerimizi üniversite tercihlerinde İletişim Fakültelerini dikkate almalarının milli bir görev olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
DSÖ'nün Kovid-19'u 'salgın' ilan etmesinin üzerinden 1 yıl geçti
Kovid-19 salgınına karşı başlatılan aşı çalışmalarına ülkeler arasında eşitsizlikler damgasını vurdu
İran'da son 24 saatte Kovid-19'dan 88 kişi hayatını kaybetti
AK Parti Sözcüsü Çelik, Türkiye'de Kovid-19 vakası görülmesinin 1. yılını değerlendirdi: Bu tarihe geçen bir mücadeledir
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nı Kovid-19 salgını süresince 13 milyon yolcu kullandı

Benzer haberler

Bahçeli'den gençlere 'üniversite tercihinde iletişim fakültelerini dikkate alın' çağrısı

Bahçeli'den gençlere 'üniversite tercihinde iletişim fakültelerini dikkate alın' çağrısı

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Tuzaklara Miraç'la cevap vereceğiz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: İP'in başkanı nefret nöbetine girmiştir

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Sözde Kürdistan haritasının resmedilmesi üzerinden hiç kimse bize parmak sallayamaz
MHP Genel Başkanı Bahçeli, kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti lanetledi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, kadın cinayetlerini ve kadına şiddeti lanetledi
MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Kahramanlarımıza rahmet diliyorum