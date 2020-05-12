Euro
7.60
Dolar
7.03
BIST 100
98,711.33
Altın
1,705.39
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bahçeli'den böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'a 'geçmiş olsun' telefonu

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Barış Gündoğan   | 12.05.2020
Bahçeli'den böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'a 'geçmiş olsun' telefonu

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'u arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

MHP'den yapılan açıklamaya göre, Bahçeli, Antalya'da özel bir hastanede oğlunun böbreği nakledilen Tayfur ile telefonda görüştü.

Tayfur ile bir süre sohbet eden Bahçeli, sanatçıya geçmiş olsun dileklerini iletti ve bir an önce sağlığına kavuşması temennisinde bulundu.

Tayfur'un, MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin en sevdiği sanatçılar arasında olduğu ve klasik araçlarıyla yaptığı yolculuklarda da zaman zaman şarkılarını dinlediği biliniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
New York'ta 100'e yakın çocuk Kovid-19 bağlantılı olduğu düşünülen hastalığa yakalandı
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien: Kovid-19'un Vuhan'daki laboratuvardan çıkmış olma potansiyeli var
Bakan Varank: Maskenin tasarımı kumaşı ve koruyuculuğuyla ilgili standartlar yayınladık
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan 14 yaş altı çocukların dışarı çıkış izni ile ilgili açıklama
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 290 bini geçti

Benzer haberler

Bahçeli'den böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'a 'geçmiş olsun' telefonu

Bahçeli'den böbrek nakli yapılan Ferdi Tayfur'a 'geçmiş olsun' telefonu

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur'a oğlundan böbrek nakli yapıldı

Bahçeli: Milliyetçi Hareket Partisinin sakat masa kurmanın telaşında olanları ciddiye alması ham bir hayaldir

Bakan Koca, Bahçeli'ye koronavirüsle ilgili uyarıcı paylaşımları nedeniyle teşekkür etti

Bakan Koca, Bahçeli'ye koronavirüsle ilgili uyarıcı paylaşımları nedeniyle teşekkür etti

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı göze almalıdır

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Her kim darbeyi aklından geçiriyorsa bunun en acıklı bedeline katlanmayı göze almalıdır