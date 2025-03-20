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Politika

Bahçeli: Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalıdır

Abdullah Sarica  | 20.03.2025 - Güncelleme : 20.03.2025
Bahçeli: Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalıdır

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Terörsüz Türkiye amaç ve azmi bu yılki Nevruz Bayramına mühür vurmalı, Türk milleti tek yürek halinde geleceğine ve geçmişin kutlu emanetlerine ortaklaşa sahip çıkmalıdır." dedi.

Bahçeli, "Terör örgütü PKK, 27 Şubat İmralı çağrısının gecikmemesi ve aziz milletimizin arzusunun boşa düşmemesi maksadıyla bir an evvel kongresini toplayarak fesih kararı almalı. Bizim teklifimiz 4 Mayıs 2025 Pazar günü Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK’nın kongresini toplayarak fesih tartışmalarına son noktayı koyması ve bu işi bitirmesidir." açıklamasında bulundu.

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