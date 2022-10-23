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Politika

Bahçeli: PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, haindir

Tolga Albay   | 23.10.2022
Bahçeli: PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, haindir

Manisa

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur." diye konuştu.

Bahçeli: "Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala 'adayım' diyemiyor, buna dili varmıyor." ifadesini kullandı.

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