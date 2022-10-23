Bahçeli: PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, haindir
Manisa
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Manisa’da "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" mitinginde yaptığı konuşmada, "Türkiye'de iktidarın yolu yabancı başkentlerden geçmez, geçemez. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir." dedi.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Bölücü terör örgütü PKK'nın iftiralarına sarılıp şerefli Türk askerlerini suçlayan kim varsa teröristtir, şerefsizdir, haindir, suçludur." diye konuştu.
Bahçeli: "Kılıçdaroğlu meydan okuyor ancak hala 'adayım' diyemiyor, buna dili varmıyor." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.