Dolar
42.21
Euro
48.91
Altın
4,003.25
ETH/USDT
3,440.00
BTC/USDT
103,037.00
BIST 100
10,924.53
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Politika

Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.

Zafer Fatih Beyaz  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Ankara

Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ATO Congresium Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Programın ardından Bahçeli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun aralarında bulunduğu 37 şüpheli hakkında yakalama emri
İstanbul 2 No'lu Barosu, İsrail'in işlediği soykırıma ilişkin suç duyurusunda bulundu
"Mavi vatanın" yeni caydırıcı gücü MARLİN atış testini başarıyla tamamladı
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının "Modüler Aile Eğitim Programı" 42 ilde daha uygulanmaya başlandı
Yurt genelinde hafta sonu yağışsız geçecek

Benzer haberler

Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet