Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla yemekte bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'li belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde bir araya geldi.
Ankara
Bahçeli, MHP Genel Merkezi'nde düzenlenen "Geleneksel Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nın ardından ATO Congresium Kongre Merkezi'nde belediye başkanlarıyla akşam yemeğinde buluştu.
Programın ardından Bahçeli, katılımcılarla hatıra fotoğrafı çektirdi.