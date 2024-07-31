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Politika

Bahçeli: Heniyye'e suikast Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir

Oğuzhan Sarı  | 31.07.2024 - Güncelleme : 31.07.2024
Bahçeli: Heniyye'e suikast Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir

Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli,  "(Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye'nin) Tahran'da uğradığı hunhar suikast neticesinde şehit olması Orta Doğu’yu saran kaosu çok daha derinleştirecektir." açıklamasında bulundu. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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