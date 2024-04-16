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Politika

Bahçeli: Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro gösterisi sahnelenmiştir

Seval Ocak  | 16.04.2024 - Güncelleme : 16.04.2024
Bahçeli: Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro gösterisi sahnelenmiştir

TBMM

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin, "Adeta Gazze katliamının perdelenmesi, dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro gösterisi sahnelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.

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