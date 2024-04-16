Bahçeli: Gazze katliamının perdelenmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro gösterisi sahnelenmiştir
TBMM
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM grup toplantısında İran'ın İsrail'e saldırısına ilişkin, "Adeta Gazze katliamının perdelenmesi, dikkatlerin farklı yöne çekilmesi için iki devletin ön planda olduğu tiyatro gösterisi sahnelenmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.
Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.