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Politika

Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Söğüt'e gelen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Deniz Açık   | 13.07.2019
Bahçeli, Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti

Bilecik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'te

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti. Bahçeli, türbe bahçesindeki mezarlarda dua etti. ( Ali Atmaca - Anadolu Ajansı )

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Bilecik'in Söğüt ilçesinde Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret etti.

İlçeye gelişinde partililer tarafından karşılanan Bahçeli, daha sonra Ertuğrul Gazi Türbesi'nde dua ederek "Saygı Nöbeti" değişimini izledi.

Ardından Söğüt Belediyesine geçen Bahçeli, mehter takımı gösterisiyle karşılandı.

Belediye Başkanı İsmet Sever'e makamında ziyarette bulunan Bahçeli'ye, TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Genel Başkan Yardımcıları Sadir Durmaz, Semih Yalçın, Kamil Aydın, İsmail Faruk Aksu ve Feti Yıldız ile AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı eşlik etti.

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