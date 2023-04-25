Bahçeli: Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana sahip çıkacaktır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır." dedi.
Niğde
Niğde Cumhuriyet Meydanı'nda partisinin düzenlediği "14 Mayıs'ta Aziz Milletim Sıra Sende" temalı açık hava toplantısında konuşan Bahçeli, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin ülkenin ve milletin birliğine, insanların huzur ve refahına hayırlı ve kalıcı sonuçlar getirmesini temenni etti.
Seçimlerin sağduyulu, sakin ve demokratik olgunlukla gerçekleşmesini dileyen Bahçeli, alanda bulunan vatandaşlara ve toplantıyı tertip edenlere teşekkür etti.
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kabul edildiği 16 Nisan 2017 halk oylaması öncesi iç ve dış ihanet cephesinin eş zamanlı provokasyonlarının hız ve yaygınlık kazandığını söyleyen Bahçeli, "Çünkü Türk milletinin tarihiyle, kimliğiyle, sosyolojisiyle ve kültürüyle müzahir bir yönetim reformunun gündeme alınması yerli ve yabancı odakları çılgına çevirmişti. Nitekim koro halinde saldırıya geçmişlerdi." diye konuştu.
Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin Türkiye'nin doğruluş müjdesi olduğunu vurgulayarak, "Bu nedenle ülkemizdeki siyasi muhalefet dış bağlantılı siparişiyle yeni hükümet sistemini karalamak için her çirkinlikten medet umdu. Devamlı çamur attılar, ağızlarından bir kez de olsa hayır çıkmadı. Milli ve isabetli bir değerlendirme duyulmadı." ifadelerini kullandı.
"15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler"
Muhalefetin hükümet sistemiyle rejimi birbirine karıştırdığını savunan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Şahsın rejimi dediler, bir yalana bin yalan kattılar. 'Diktatörlük var' dediler, şayet böyle olsaydı nasıl bu kadar pervasız ve hayasız olabileceklerini, ulu orta nasıl bu kadar kolay hakaret edebileceklerini hiç hesaba katmadılar. Milletimizin iradesine kilit vurmayı denediler. 15Temmuz FETÖ darbe girişiminin intikamını almak için kuyruğa girdiler. Türkiye'nin, cumhuriyet tarihinin üçüncü evresine kazasız, kansız ve sorunsuz geçmesine tahammül edemediler. Milletimizin tercihini reddetmeyi göze aldılar. Sonra dönüp, yüzsüzce demokrasiden bahsettiler. Melez ve meçhul bir özgürlük yaygarası kopardılar. Asıl demokrasi kaçkını, gerçek demokrasi muhalifi olduklarını bir türlü idrak edemediler."
"Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir"
Bahçeli, Türkiye'nin öncelikli ve çözülmesi gereken sorununun siyasi muhalefet sorunu olduğunu dile getirerek, "Bu muhalefet demokrasiye mesafelidir. Bu muhalefet milli ve yerli duruşa karşıdır. Bu muhalefet Türkiye'nin aleyhinedir. İktidara değil, ülkemize muhalefet etmenin her gelişmeyi karalamanın, her güzel hizmeti kötülemenin üzerinde yaşadığı vatanı kundaklamaya teşebbüs etmenin adı demokrasi değil, bal gibi muhalefet despotluğudur." şeklinde konuştu.
Zilletin alçalma, aşağılanmak ve küçülmek anlamına geldiğini belirten Bahçeli, "Türkiye zillete müstahak değildir. Türk milleti tarihin hiçbir döneminde zillete düşmemiştir. Niğde'yi zillete çekmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. Biz karşımızdaki muhalefet yapısına zillet demeyelim de ne diyelim? Bunları daha nasıl tarif edelim?" dedi.
Alanda bulunanlara 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere hazır olup olmadığını soran Bahçeli, şöyle devam etti:
"Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerine hazır mısınız? Vakit geldiğinde sandığa gidecek misiniz? Türk milletini zilletin anaforuna düşürmeyi hedefleyenleri elinizin tersiyle itecek misiniz? Bunları yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nin Niğde milletvekili adaylarını seçerek Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderecek misiniz? Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek misiniz? Sözünüz söz mü? Kararınız kesin mi? Niğde bu kanaatteyse Kılıçdaroğlu boşuna uğraşmasın. Boş yere sağda solda yalan mesaisine girmesin. Devlet ve milletiyle her şeyden önce Türkiye iradesi 14 Mayıs'ta vatana ve milli namusa sahip çıkacaktır. Biz hep birlikte Türkiye'yiz, hepimiz Türk milletiyiz."
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