Bahçeli’den AK Parti'nin 22. kuruluş yıl dönümü için Türk bayraklı kutlama çiçeği
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na özel Türk bayrağı şeklinde çiçek aranjmanı gönderdi.
Ankara
Bahçeli'nin, ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti'nin 22. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'na gönderdiği çiçek aranjmanı, 1071 Malazgirt Zaferi anısına 1071 adet kırmızı ve beyaz gül ile karanfillerden oluşuyor.
Bayrağın etrafında ise AK Parti'nin 22. yıl dönümü için 22 dal beyaz orkide yer alıyor.
Aranjmanda ayrıca Türkiye'nin 100. yılı için 100 kasımpatı çiçeği de bulunuyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.