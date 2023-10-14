Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum. İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım." açıklamasında bulundu.
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