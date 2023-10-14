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Politika

Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz

Zafer Fatih Beyaz  | 14.10.2023 - Güncelleme : 14.10.2023
Bahçeli: Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini destekliyoruz

Ankara

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "(İsrail-Filistin çatışmaları) Cumhurbaşkanımızın çok yönlü diplomatik faaliyetlerini her aşamada tartışmasız desteklediğimizi ilan etmek istiyorum. İsrail'in aklını başına alması, Amerikalı dayılarına da güvenmemesi lazım. Türkiye'nin etrafında kenetlenerek bu sıkıntıları aşabilmenin bir yolunu bulması lazım." açıklamasında bulundu.

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