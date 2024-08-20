Bahçeli: Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları, hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur
Ankara
MHP Genel Başkanı Bahçeli, "17-25 Aralık emniyet ve yargı darbe süreci, 15 Temmuz FETÖ ihanetinin kuluçka evresidir. 15 Temmuz işgal teşebbüsünün çatısı 17-25 Aralık'ta örülmüştür." açıklamasında bulundu.
Bahçeli, "Küresel internet platformlarının, bazı gazete ve TV'lerin Cumhur İttifakı’nda çatlak varmış gibi yaygara koparmaları, hüsran içinde hayal kırıklığına uğramaya mahkumdur." ifadelerini kullandı.
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