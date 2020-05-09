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Politika

Bahçeli: 2000-2001 krizlerinde hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmakta

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Buket Güven   | 09.05.2020
Bahçeli: 2000-2001 krizlerinde hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmakta

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2000 ve 2001 krizlerinde hangi ayak oyunları, hangi karanlık senaryolar devreye alındıysa şimdilerde benzerleri uygulanmaktadır." ifadesini kullandı.

Bahçeli, "Türkiye, geleceğin büyük ve güçlü ülkesidir. Yeni bir dünyanın kapılarını açacak anahtarlardan birisi de Türkiye Cumhuriyeti’nin elindedir." dedi.

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