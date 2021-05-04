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Politika

Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı

Ferdi Türkten   | 04.05.2021
Bahçeli: 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlandı

Ankara

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında "Artık uzlaşmak ve yeni bir anayasa hazırlamak milli vecibedir." açıklamasında bulundu.

"MHP, yeni anayasa konusunda sık sık dile getirdiği çalışmalarını bitirmiş ve metin yazımı sonuçlanmıştır." diyen Bahçeli şöyle konuştu:

"Cumhuriyetin 100. yılında '100 Maddelik Yeni Anayasa' adıyla, 100 maddelik anayasa önerimizin hazırlık aşaması tamamlanmıştır. Partimiz, 100 maddelik yeni anayasa önerisini milletimize, siyasi muhataplarımıza bugün itibarıyla duyurmaktadır. Devletin genel esasları, ilk 5 maddede düzenlenen şekli ve nitelikleri aynen korunarak 1. maddede ele alınmış, maddenin son fıkrasında 'bu madde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez' denilmiştir."

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