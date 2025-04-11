Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile KKTC Cumhurbaşkanı Tatar Antalya'da görüştü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Antalya'da bir araya geldi.
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, 4. Antalya Diplomasi Forumu (ADF2025) kapsamında Antalya'da bulunan Aliyev ve Tatar'ın ikili görüşme gerçekleştirdiği bildirildi.
Açıklamada, Tatar'ın Aliyev'e KKTC'ye gösterilen dayanışma, destek ve birkaç gün önce ADA Üniversitesi'nde düzenlenen uluslararası forumda yaptığı açıklamalar nedeniyle teşekkür ettiği belirtildi.
Görüşmede, çeşitli düzeylerde karşılıklı ziyaretlerin ve farklı alanlardaki işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.