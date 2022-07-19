Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık'ı kabul etti
Bakü
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı kabul etti.
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yanık, Aliyev'e Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını iletti. Aliyev de Yanık'a teşekkür ederek, selamlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletmesini istedi.
Aliyev, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Erdoğan'la yaptığı telefon görüşmesinden bahsederek 15 Temmuz'un tarihi bir gün olduğunu, Türk halkının bu zorlu sınavdan Erdoğan'ın çabaları ve liderliğiyle onurla çıktığını vurguladı.
Türkiye'nin şu anda kalkınma yolunda olduğunu ifade eden Aliyev, Türkiye'deki istikrarın Azerbaycanlıları mutlu ettiğini belirtti.
Aliyev, Azerbaycan-Türkiye birlik ve dostluğunun tüm imtihanlardan onurla çıktığına işaret ederek, Şuşa Beyannamesi'nin imzalanmasıyla ilişkilerin en yüksek seviyeye ulaştığının altını çizdi.
İşgalden kurtarılan Zengilan ilinde yeni havalimanı inşa edildiğini hatırlatan Aliyev, bu havalimanının açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yapacaklarını bildirdi.
İlham Aliyev, iki ülke arasındaki dostluk ve kardeşlik ilişkilerinin her alanda başarıyla geliştiğini vurgulayarak, Yanık'ın ziyaretinin Türkiye ve Azerbaycan'ın ilgili kurumları arasındaki iş birliğinin genişletilmesine katkı sağlayacağına olan inancını kaydetti.
Bakan Yanık da Azerbaycan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Aliyev'in önderliğinde kazanılan Karabağ Zaferi'nden dolayı çok mutlu olduklarını belirtti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.