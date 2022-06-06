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Politika

AYM, Millet Partisinin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Millet Partisinin, "Millet İttifakı"nın partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünü kullanmasının hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti.

Aylin Dal   | 06.06.2022
AYM, Millet Partisinin 'Millet İttifakı ismimizi kullanmasın' başvurusunu reddetti

Ankara

Millet Partisi, partilerinin tüzel kişilik adı olan "Millet" sözcüğünün başka parti veya partilerce bir ittifakın adı olarak kullanılmasının hukuki olmadığını savunarak, AYM'ye başvurdu.

Alınan bilgiye göre, Yüksek Mahkeme, başvuruyu reddetti.

Millet Partisinin başvurusunda, "Altılı Masa olarak da bilinen ittifakın, 'Millet' ismini kullanmalarının tedbiren durdurulması ve bu ismi kullanamayacaklarına dair esastan karar verilmesi" istenmişti.

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