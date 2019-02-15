Aydın'da demokrasi şöleni

AYDIN

Aydın'da 31 Mart'taki yerel seçimlere sayılı günler kala aynı meydanda çadır kurup, stant açan partilerin çalışmaları renkli görüntüler oluşturuyor.

Atatürk Kent Meydanı'nda stant açan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın üyeleri ile Demokrat Parti teşkilatı, seçim çalışmalarını yan yana yürütüyor.

Farklı partilerin üyeleri, ellerindeki broşürleri vatandaşlara vererek partilerinin vaatlerini anlatıyor.

Stantlarda çalan müzikler ise meydanda adeta şölen havası oluşturuyor.

AK Parti Efeler Gençlik Kolları Başkanı Seyhan Koyuncu, parti olarak seçim çalışmalarını ara vermeden sürdürdüklerini belirtti.

Aydın'dan tüm Türkiye'ye örnek olacak bir seçim kampanyasının gerçekleştiğine işaret eden Koyuncu, "Hiçbir şekilde rakip partilerle aramıza husumet girmesine müsaade etmiyoruz. Yan yana, birlik ve beraberlik içerisinde seçim sürecine hazırlanıyoruz. Bu atmosfer Türkiye'ye örnek olacak. Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı olarak çadırlarımız yan yana. Biz birlikteliğimizi ve kardeşliğimizi bozmayacağız." diye konuştu.

Stantta görev yapan CHP üyesi Ali Can Kaya da kardeşlik duygusu içinde seçim çalışması yaptıklarını vurguladı.

Kaya, "Herkese başarılar diliyorum. Herhangi bir tartışma yok, gerilme yok. İnşallah seçime kadar da bu ilerlemeyi devam ettiririz. Bu çalışmalar Türkiye'ye örnek oluyor. Aydın, her zaman Türkiye'ye örnek oluyor. Çünkü Aydın ilklerin şehridir." dedi.

Vatandaşlardan Fatih Ocak da meydanda birlik beraberlik içerisinde yürütülen bu çalışmaların demokrasinin gereği olduğunu bildirdi.



Muhabir: Ferdi Uzun, Mehmet Çalık