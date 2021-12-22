Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı
TBMM Genel Kurulunda ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.
TBMM
TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.
Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.
CHP'nin "Konut Yapı Kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetler", İYİ Parti'nin "uyuşturucu kullanımı", HDP'nin "sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, söz konusu öneriler kabul edilmedi.
AK Parti Grup önerisi
AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.
Kanun teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanması durumunda Genel Kurul, yarın ve önümüzdeki hafta toplanmayacak.
Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.