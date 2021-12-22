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Politika

Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı

TBMM Genel Kurulunda ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren kanun teklifinin görüşmelerine başlandı.

Alper Atalay   | 22.12.2021
Asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasına ilişkin teklifin görüşmelerine başlandı

TBMM

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç başkanlığında toplandı.

Genel Kurulda, gündem dışı konuşmaların ardından siyasi parti gruplarının önerileri ayrı ayrı ele alındı.

CHP'nin "Konut Yapı Kooperatiflerinde yaşanan mağduriyetler", İYİ Parti'nin "uyuşturucu kullanımı", HDP'nin "sağlık çalışanlarının yaşadığı sorunlar" ile ilgili araştırma önergelerinin ön görüşmelerinin bugün yapılması önerileri görüşüldü. Görüşmelerin ardından yapılan oylamada, söz konusu öneriler kabul edilmedi.

AK Parti Grup önerisi

AK Parti'nin, TBMM'nin çalışma takvimine ilişkin grup önerisi de görüşüldü. Kabul edilen öneriyle, ücret ve maaşların asgari ücret tutarından gelir ve damga vergisi alınmamasını da içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi gündemin ilk sırasına alındı.

Kanun teklifi görüşmelerinin bugün tamamlanması durumunda Genel Kurul, yarın ve önümüzdeki hafta toplanmayacak.

Genel Kurulda, Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.

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