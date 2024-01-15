Asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu
TBMM
Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.
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