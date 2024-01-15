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AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, TBMM’de Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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Politika

Asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Kemal Karadağ  | 15.01.2024 - Güncelleme : 15.01.2024
Asgari ücret desteği ve kısa çalışma ödeneğiyle ilgili düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

Asgari ücret desteğinin 700 lira olarak uygulanması ve kısa çalışma ödeneği için asgari prim ödeme gün sayısının 450'ye indirilmesini içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu.

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