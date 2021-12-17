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Politika

Asgari geçim indirimini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

Asgari geçim indirimi, yenilenebilir enerji üretiminin teşviki ve Savunma Sanayii Başkanlığının projelerinde vergi istisnasını da içeren kanun teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu.

Sinan Uslu   | 17.12.2021
Asgari geçim indirimini de içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığına sunuldu

TBMM

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